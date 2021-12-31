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Факты / Украина / Общество

Срубили осины и клены: в Харьковской области будут судить “черного” лесоруба

Юля Захарченко редактор ленты
Срубили осины и клены: в Харьковской области будут судить “черного” лесоруба

В Харьковской области 54-летнего мужчину подозревают в вырубке деревьев в Национальном природном парке Гомольшанские леса. Обвинительный акт уже утвердили и направили в суд.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в конце января 2020 года мужчина приехал в леса на берегу реки Северский Донец.

Во время досудебного расследования выяснили, что подозреваемый вырубил около 70 деревьев в Гомольшанских леса двух пород — осины и клены американские.

По подсчетам, таким способом “черный” лесоруб нанес государству ущерб на сумму более 100 тыс. грн.

Правоохранители направили обвинительный акт относительно 54-летнего мужчины в Змиевский районный суд Харьковской области. Досудебное расследование завершено.

Подозреваемого будут судить по части 4 статьи 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

За вырубку леса ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от пяти до семи лет.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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