На Харківщині 54-річного чоловіка підозрюють у вирубуванні дерев у Національному природному парку Гомільшанські ліси. Обвинувальний акт вже затвердили та направили до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, наприкінці січня 2020 року чоловік приїхав до лісів на березі річки Сіверській Донець.

Під час досудового розслідування з’ясували, що підозрюваний вирубив близько 70 дерев у Гомільшанських лісах двох порід – осики та клени американські.

За підрахунками, таким способом “чорний” лісоруб завдав державі шкоду на суму понад 100 тис. грн.

Правоохоронці направили обвинувальний акт щодо 54-річного чоловіка до Зміївського районного суду Харківської області. Досудове розслідування завершено.

Підозрюваного судитимуть за частиною 4 статті 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

За вирубування лісу йому загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном від п’яти до семи років.

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Фото: Харківська обласна прокуратура