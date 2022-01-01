Без сильных осадков и температурные качели: какой будет погода в Украине 2 января

В воскресенье, 2 января, по всей территории Украины ожидается переменная облачность.

По прогнозу синоптиков, возможны кратковременные осадки.

Днем в южных областях температура поднимется до +5 градусов, как и в западных. Ночью холоднее всего будет на севере – до -6, а теплее – на юге – до +3 градусов.

Подробнее о прогнозе погоды в Украине на 2 января читайте в материале Фактов ICTV.

Погода в регионах

В западных областях осадков не будет. Ночью столбик термометра опустится от -1 до -4 градусов. Зато днем будет значительно теплее – от -1 до +5.

В центральных регионах возможны кратковременные осадки. Ночью будет холодно – от -4 до -6 градусов, а днем воздух прогреется до +2.

На севере страны также возможны осадки. Ночью будет холодно – от -4 до -6 градусов, а днем потеплеет максимум до +1.

В восточных областях также возможны снег с дождем, однако сильных осадков не ожидается. Днем термометры покажут -1— +3, а ночью – от -1 до -3 градусов.

На юге будет в основном тепло. Днем воздух нагреется от +1 до +5 градусов, а ночью температура будет колебаться от -1 до +3.

В Киеве будет существенных осадков. Днем столбик термометра покажет от -1 до +1. Ночью температура опустится от -4 до -6.