Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что в Украине за весь 2021 год произошло много положительных изменений и реформ.

Среди них – поддержка граждан, обеспечение вакцинами против коронавируса, улучшение системы здравоохранения, увеличение расходов на образование, активная цифровизация государственных услуг и другие изменения.

Поддержка граждан

За год правительство в десять раз повысило выплаты разным категориям пенсионеров. В частности, речь идет о минимальных выплатах за полный стаж и возраст, а также доплаты военным пенсионерам.

С декабря средняя пенсия в Украине составляет почти 4 тыс. грн, а минимальная заработная плата – 6,5 тыс. грн.

Вакцинация в Украине

С начала 2021 года Украина получила более 40 млн доз вакцин против коронавируса, а все граждане имеют возможность иммунизироваться против опасного заболевания бесплатно.

Шмыгаль убежден, что скоро 50% взрослого населения пройдут полный курс вакцинации. Он отметил, что Covid-препаратов хватит на весь 2022 год.

Здравоохранение

Правительство повысило врачам заработную плату в среднем на 30%, добавил премьер-министр. Министерство здравоохранения расширило почти 50% на программу Доступные лекарства, которой пользуются около трех миллионов украинцев.

В то же время, удалось закупить более 700 новых автомобилей скорой помощи, медицинское оборудование и обновить сотни отделений опорных больниц.

Образование в Украине

Правительство увеличило сумму расходов на сферу образования. Министерство образования и науки Украины получило на 26 млрд грн больше, чем в 2020 году.

Заработная плата учителей выросла на более чем на 25%. В сентябре 2020 года зарплата учителя первой категории составляла почти 10 тыс. грн, а сегодня – 13 тыс. грн.

В школах модернизировали более 1,3 тыс. пищеблоков, разработали полезное и здоровое меню для детей.

Цифровизация госуслуг

На портале Дія появилось более 20 электронных государственных услуг, а в мобильном приложении – 15. Правительство ввело шесть новых цифровых документов, среди которых есть внутренний и международный Covid-сертификаты.

Премьер-министр уверен, что благодаря цифровизации появится возможность автоматизации процессов и уменьшения времени для получения государственных услуг. Это позволит правительству экономить около 10 млрд грн ежегодно для государственного бюджета.

Источник: Денис Шмыгаль