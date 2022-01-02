Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що в Україні за весь 2021 рік відбулося багато позитивних змін та реформ.

Серед них – підтримка громадян, забезпечення вакцинами проти коронавірусу, покращення системи охорони здоров’я, збільшення видатків на освіту, активна цифровізація державних послуг та інші зміни.

Підтримка громадян

За рік уряд вдесятеро підвищив виплати різним категоріям пенсіонерів. Зокрема, йдеться про мінімальні виплати за повний стаж та віком, а також доплати військовим пенсіонерам.

З грудня середня пенсія в Україні становить майже 4 тис. грн, а мінімальна заробітна плата – 6,5 тис. грн.

Вакцинація в Україні

З початку 2021 року Україна отримала понад 40 млн доз вакцин проти коронавірусу, а всі громадяни мають можливість імунізуватися проти небезпечного захворювання безкоштовно.

Шмигаль переконаний, що незабаром 50% дорослого населення пройдуть повний курс вакцинації. Він зазначив, що Covid-препаратів вистачить на весь 2022 рік.

Охорона здоров’я

Уряд підвищив лікарям заробітну плату в середньому на 30%, додав прем’єр-міністр. Міністерство охорони здоров’я розширило майже 50% на програму Доступні ліки, якою користуються близько трьох млн українців.

Водночас вдалося закупити понад 700 нових автомобілів швидкої допомоги, медичне обладнання та оновити сотні відділень опорних лікарень.

Освіта в Україні

Уряд збільшив суму видатків на сферу освіти. Міністерство освіти і науки України отримало на 26 млрд грн більше, ніж у 2020 році.

Заробітна плата вчителів зросла на понад 25%. У вересні 2020 року зарплатня вчителя першої категорії становила майже 10 тис. грн, а сьогодні – 13 тис. грн.

У школах модернізували понад 1,3 тис. харчоблоків, розробили корисне та здорове меню для дітей.

Цифровізація держпослуг

На порталі Дія з’явилося понад 20 електронних державних послуг, а у мобільному додатку – 15. Уряд запровадив шість нових цифрових документів, серед яких є внутрішній та міжнародний Covid-сертифікати.

Прем’єр-міністр впевнений, що завдяки цифровізації з’явиться можливість для автоматизації процесів та зменшення часу для отримання державних послуг. Це надасть можливість уряду економити близько 10 млрд грн щорічно для державного бюджету.

Джерело: Денис Шмигаль