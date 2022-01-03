С начала года ГПСУ не пропустила в Украину почти сотню граждан: четверть – россияне

Начиная с 1 января 2022 года на территорию Украины не были допущены 97 человек, 25 из которых – граждане Российской Федерации.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, границу страны пересекли более 141 тыс. граждан различных стран, а также порядка 24 тыс. транспортных средств.

Кроме того, еще 10 человек были задержаны пограничными нарядами за попытку незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска.

В ГПСУ также отметили, что проверили более 24 тыс. сертификатов вакцинации от коронавируса, среди которых было выявлено шесть поддельных.

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Напомним, ранее стало известно, что Госпогранслужба и посольство США подписали план совместных действий по реализации проекта международной технической помощи в размере $20 млн.

В течение 2022 года эти средства потратят на укрепление границы Украины с Беларусью и Россией.

Речь идет о приобретении современных средств видеофиксации и беспилотных комплексов, индивидуальной защиты пограничников, а также обеспечении их расположения в полевых условиях, усилении транспортом и средствами связи.