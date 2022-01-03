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Факти / Україна / Суспільство

З початку року ДПСУ не впустила до України майже сотню громадян: чверть – росіяни

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Прикордонник в аеропорту

Починаючи з 1 січня 2022 року на територію України не було допущено 97 осіб, 25 з яких – громадяни Російської Федерації.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України.

За даними відомства, кордон країни перетнули понад 141 тис. громадян різних країн, та близько 24 тис. транспортних засобів.

Крім того, ще 10 людей було затримано прикордонними нарядами за спробу незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску.

У ДПСУ також зазначили, що перевірили понад 24 тис. сертифікатів вакцинації від коронавірусу, серед яких було виявлено шість підроблених.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Держприкордонслужба та посольство США підписали план спільних дій щодо реалізації проекту міжнародної технічної допомоги у розмірі $20 млн.

Протягом 2022 року ці кошти витратить на зміцнення кордону України з Білоруссю та Росією.

Йдеться про придбання сучасних засобів відеофіксації та безпілотних комплексів, індивідуального захисту прикордонників, а також забезпечення їх розташування в польових умовах, посилення транспортом та засобами зв’язку.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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