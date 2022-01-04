В день Рождества, 7 января 2022 года, большинство отделений Укрпочты не будут работать.

Предоставлять услуги будут только отдельные дежурные отделения и курьерские участки.

Какие отделения будут работать 7 января 2022 года

Киев

Отделение №1 (ул. Хрещатик, 22): 10.00 – 18.00,

Отделение №2 (ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4): 10.00 – 18.00,

участок курьерской доставки (проспект Воздухофлотский, 75): 09.00 – 19.00,

участок курьерской доставки (ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4): 09.00 – 19.00.

Харьков

Отделение №1 (ул. Молочная, 6): 10.00 – 16.00,

Отделение №52 (Привокзальный майдан, 2): 10.00 – 16.00,

участок курьерской доставки №61501 (Привокзальный майдан, 2): 08.00 – 17.00.

Днепр

Центральное почтовое отделение (проспект Дмитрия Яворницкого, 62): 10.00 – 15.00.

Кривой Рог

Отделение (50000 (проспект Почтовый, 26): 10.00 – 14.00.

Одесса

Отделение №1 (ул. Садовая, 10): 10.00 – 15.00,

Отделение №69 (ул. Героев Обороны Одессы, 60): 10.00 – 15.00,

Центр обслуживания корпоративных клиентов (ул. Среднефонтанская, 26): 08.00 – 20.00.

участок курьерской доставки №65501 (ул. Среднефонтанская, 26): 10.00-15.00.

Ниже предлагаем вашему вниманию полный график работы отделений Укрпочты в областях Украины 7 января.

Более подробную информацию о работе интересующего вас отделения можно выяснить на сайте Укрпочты в разделе Отделения (указав название города или индекс) или в контакт-центре по номеру 0-800-300-545.

Источник: Укрпочта

Фото: Укрпочта