У день Різдва, 7 січня 2022 року, більшість відділень Укрпошти не працюватимуть.

Надаватимуть послуги лише окремі чергові відділення та кур’єрські дільниці.

Які відділення працюватимуть 7 січня 2022 року

Київ

Відділення №1 (вул. Хрещатик, 22): 10.00 – 18.00,

Відділення №2 (вул. Митрополита Андрія Шептицького, 16/4): 10.00 – 18.00,

дільниця кур’єрської доставки (проспект Повітрофлотський, 75): 09.00 – 19.00,

дільниця кур’єрської доставки (вул. Митрополита Андрія Шептицького, 16/4): 09.00 – 19.00.

Харків

Відділення №1 (вул. Молочна, 6): 10.00 – 16.00,

Відділення №52 (Привокзальний майдан, 2): 10.00 – 16.00,

дільниця кур’єрської доставки №61501 (Привокзальний майдан, 2): 08.00 – 17.00.

Дніпро

Центральне поштове відділення (проспект Дмитра Яворницького, 62): 10.00 – 15.00.

Кривий Ріг

Відділення (50000 (проспект Поштовий, 26): 10.00 – 14.00.

Одеса

Відділення №1 (вул. Садова, 10): 10.00 – 15.00,

Відділення №69 (вул. Героїв оборони Одеси, 60): 10.00 – 15.00,

Центр обслуговування корпоративних клієнтів (вул. Середньофонтанська, 26): 08.00 – 20.00.

дільниця кур’єрської доставки №65501 (вул. Середньофонтанська, 26): 10.00 – 15.00.

Нижче пропонуємо до вашої уваги повний графік роботи відділень Укрпошти в решті областей України 7 січня.

Більш детальну інформацію про роботу відділення, що вас цікавить, можна з’ясувати на сайті Укрпошти в розділі Відділення (вказавши назву міста чи індекс) або в контакт-центрі за номером 0-800-300-545.

Джерело: Укрпошта

Фото: Укрпошта