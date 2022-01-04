На Закарпатті викрили підпільну типографію, на якій штампували фейкові Covid-сертифікати

Правоохоронці викрили масштабну протиправну схему ділків, які виготовляли підроблені міжнародні сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу на прикордонній території.

За даними Служби безпеки України, зловмисники відкрили власну підпільну типографію, де штампували фальшиві Covid-документи.

Завдяки техніці “цеху” ділки могли щомісяця підробляти тисячі медичних сертифікатів та негативних результатів ПЛР-тестів.

Підроблені документи “затверджували” фальшивими печатками, QR-кодами та підписами сімейних лікарів. Учасники схеми продавали їх своїх клієнтам, яких знаходили через свого знайомого у медзакладі.

За попередньою інформацією, зловмисники змогли заробити сотні тис. грн на протиправній схемі, яку організували четверо жителів Закарпаття.

Вони працювали у комерційній структурі та районній автошколі, в яких і облаштували нелегальну типографію.

Всім чоловікам повідомили про підозру за частиною 3 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Незабаром суд має обрати правопорушникам запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Правоохоронці з’ясовують причетних до злочинної схеми.