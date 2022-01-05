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Факты / Украина / Общество

Одним из погибших на Азовстали оказался несовершеннолетний — его искали больше суток

Марта Бондаренко редактор ленты
Одним из погибших на Азовстали оказался несовершеннолетний — его искали больше суток

По предварительной информации, люди отравились газом.

В пресс-службе Мариупольского районного управления полиции сообщили, что мужчины незаконно проникли на территорию предприятия и находились в помещении здания конверсии в доменном цехе.

Фото: Нацполіція

Правоохранители установили, что погибшими являются местные жители в возрасте 33, 25 и 16 лет. Несовершеннолетнего парня полицейские искали больше суток. Он вышел из дома знакомой, но домой так и не вернулся.

При осмотре погибших телесных повреждений и следов насильственной смерти не обнаружено. Пока причины смерти мужчин и подростка устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой о несчастном случае.

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Фото: Азовсталь

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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