За попередньою інформацією, люди отруїлися газом.

У пресслужбі Маріупольського районного управління поліції повідомили, що чоловіки у незаконний спосіб проникли на територію підприємства та перебували у приміщенні будівлі конверсії у доменному цеху.

При огляді загиблих тілесних ушкоджень і слідів насильницької смерті не виявлено. Наразі причини смерті чоловіків та підлітка встановлює судово-медична експертиза.

Інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок.

Фото: Азовсталь