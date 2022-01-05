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Одним із загиблих на Азовсталі виявився неповнолітній – його шукали понад добу

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Одним із загиблих на Азовсталі виявився неповнолітній – його шукали понад добу

За попередньою інформацією, люди отруїлися газом.

У пресслужбі Маріупольського районного управління поліції повідомили, що чоловіки у незаконний спосіб проникли на територію підприємства та перебували у приміщенні будівлі конверсії у доменному цеху.

Правоохоронці встановили, що загиблими є місцеві жителі віком 33, 25 та 16 років. Неповнолітнього хлопця поліціянти шукали понад добу. Він вийшов з будинку знайомої, але додому не повернувся.

При огляді загиблих тілесних ушкоджень і слідів насильницької смерті не виявлено. Наразі причини смерті чоловіків та підлітка встановлює судово-медична експертиза.

Інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок.

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Фото: Азовсталь

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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