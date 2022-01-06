С начала января 2022 года температура воздуха в Киеве уже установила четыре рекорда.

Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, климатическая норма в столице сейчас соответствует погоде начала апреля (превышена на 9,1°С).

Так, в среду, 5 января, среднесуточная температура воздуха в Киеве составила +6,5°С – впервые за 142 года. Она на 0,7°С превысила предыдущий рекорд для этого дня, зафиксированный в 1961 году.

Максимальная температура воздуха в городе 5 января повысилась до +10,7°С. В связи с этим был превышен на 2,3°С предыдущий рекорд для этого дня, установленный в 1925 году.

Еще два температурных рекорда были установлены 3 января. В этот день в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предыдущий рекорд 1899 года на 0,3°С и составляла +4,3°С. Такой температурный показатель был зафиксирован впервые за 142 года.

Кроме того, 3 января максимальная температура в городе повысилась до +8,2°С и превысила предыдущий рекорд 1899 на 2,1°С.

Погода на Рождество

По прогнозам синоптиков, на Рождество, 7 января 2022 года, ожидается небольшой мороз: преимущественно -2 -4 градусов, местами до -6.

Однако снега ждать не стоит. Во всех регионах Украины будет облачно с прояснениями.

В Киеве на Рождество ночью будет до -4 мороза, днем – около 0 градусов.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского