Від початку січня 2022 року температура повітря в Києві вже встановила чотири рекорди.

Як поінформували в Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського, кліматична норма в столиці зараз відповідає погоді початку квітня (перевищена на 9,1°С).

Так, у середу, 5 січня, середньодобова температура повітря в Києві становила +6,5°С – вперше за 142 роки. Вона на 0,7°С перевищила попередній рекорд для цього дня, зафіксований у 1961 році.

Максимальна температура повітря в місті 5 січня підвищилася до +10,7°С. У зв’язку з цим був перевищений на 2,3°С попередній рекорд для цього дня, встановлений у 1925 році.

Ще два температурні рекорди були встановлені 3 січня. Цього дня в Києві середньодобова температура повітря перевищила попередній рекорд 1899 року на 0,3°С і становила +4,3°С. Такий температурний показник зафіксували вперше за 142 роки.

Крім того, 3 січня максимальна температура в місті підвищилася до +8,2°С і перевищила попередній рекорд 1899 року на 2,1°С.

Погода на Різдво

За прогнозами синоптиків, на Різдво, 7 січня 2022 року, очікується невеликий мороз: переважно -2 -4 градусів, місцями до -6.

Проте снігу очікувати не варто. У всіх регіонах України буде хмарно з проясненнями.

У Києві на Різдво вночі буде до -4 морозу, вдень – близько 0 градусів.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського