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Факты / Украина / Общество

В Киеве на Рождество ограничат работу нескольких станций метро

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Станція метро Лісова

В Киеве на Рождество возможны ограничения в работе пяти станций столичного метрополитена.

По данным Киевской городской государственной администрации, ограничения в работе метро могут быть введены 7 января.

Пресс-служба Киевского метрополитена просит пассажиров приготовиться к тому, что возможны ограничения на вход для пассажиров на станциях Золотые ворота, Контрактовая площадь, Почтовая площадь, Крещатик и Майдан Незалежности.

Это может произойти из-за рождественских мероприятий, которые будут проводиться в центре украинской столицы.

Как отметили в КГГА, праздничное мероприятие на Софийской площади можно посещать до 16 января, на Контрактовой площади и возле Арки Дружбы народов – до 23 января.

Власти Киева призвали жителей и гостей столицы придерживаться противоэпидемических мер, не забывая про масочный режим, дистанцию и правила гигиены.

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Источник: Киевский метрополитен

Фото: Киевский метрополитен

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