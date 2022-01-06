Митрополит Эпифаний и архиепископ Святослав поздравили украинцев с Рождеством

Предстоятель Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Эпифаний поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

Каждый год православные христиане и греко-католики отмечают этот праздник вечером 6 января.

Приветствие Митрополита Эпифания

Христос родился! Дорогие братья и сестры, каждый год Рождество Христово становится для нас новой радостью. Мы делимся ею в храмах Православной церкви Украины, в кругу семьи и бок о бок с боевыми товарищами в окопах, за праздничными столами и на дежурстве в больницах. Рождество Христово обьединяет всех нас в чувстве любви и благодарности к Господу за все его благодеяния, ведь, несмотря на время и пространство, отделяющие нас от события рождения Христа, его смысл и значение остаются вечно настоящими.

Итак, сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова, пусть Господь дает всем нам силу и мудрость сохранять единство противостоять агрессору и достичь победы, а свет Рождества Христова да развеет тревоги и скорби, наполняя сердца новой радостью. Христос родился, славим его!

Также к поздравлениям присоединился и Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав.

Он пожелал верующим никогда не забывать, что в поисках правды и мира мы всегда находим Христа.

Поздравление Архиепископа Святослава

Дорогие во Христе братья и сестры! Вот ангелы с неба возвещают нам радостную новость. Вот звезда вместе с мудрецами ведет нас к Вифлеему. Небо и земля сегодня радуются, и приглашают нас прийти, поздравить и радоваться рождению Божьего Сына – Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Рождество Христово — это радостное и светлое праздник, исполнение человеческой надежды, исполнение ожидания. И слово стало телом, и поселилось между нами, говорит нам сегодня евангелист Иоанн. Бог стал человеком, а не просто взял на себя человеческую телесность. Стать телом значит войти в человеческую историю, впитать в себя историю радостей и печалей, страданий и чаяний всего человечества.

Поэтому сегодня, когда мы говорим о мире, мы говорим о Христе. Когда ищем правды, когда стремимся познать истину, избавляющую, мы ищем Христа. Когда мы сегодня скорбим, тоскуем по справедливости в том мире, мы ищем Христа-спасителя. И вот он между нами! Поэтому сегодня радуется и небо, и земля, а все человечество объединяется вместе с ангелами в пении, говоря – С нами Бог! Понимайте, народы, и повинуйтесь, потому что с нами Бог. Он с нами в новом году, полном страхов, неуверенностей. В том моменте, когда мы так тревожимся и молимся о мире, он приходит. Христос – наш мир, он есть между нами.

Позвольте мне всех вас поздравить с этим великим праздником Рождества Христова, где бы вы ни были — дома или далеко от родительского дома, или в Украине, или возможно на других континентах, везде, где бьется украинское сердце. Пусть наш новорожденный спаситель благословит всех нас миром, радостью, всякими благополучиями. Желаю вам ощущения небесного света, которое сегодня сияет нам. Желаю вам радостной прадедовской коляды, которой можно разогнать любое уныние и наполнить надеждой всякое потерянное, разочарованное человеческое сердце. Всем вам желаю божьего благословения! Христос Родился – славим Его!

Президент Владимир Зеленский также поздравил украинцев с Рождеством и пожелал мира и благополучия.

Рождество он назвал особым праздником, а также выразил надежду, что это тот момент, когда стоит верить в примирение.