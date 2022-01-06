У Києві на Різдво обмежать роботу кількох станцій метро

У Києві на Різдво можливі обмеження у роботі п’яти станцій столичного метрополітену.

За даними Київської міської державної адміністрації, обмеження у роботі метро може бути запроваджено 7 січня.

Прес-служба Київського метрополітену просить пасажирів приготуватися до того, що можливі обмеження на вхід для пасажирів на станціях Золоті ворота, Контрактова площа, Поштова площа, Хрещатик та Майдан Незалежності.

Це може статися через різдвяні заходи, які проводитимутьсь у центрі української столиці.

Як зазначили у КМДА, святковий захід на Софійській площі можна відвідувати до 16 січня, на Контрактовій площі та біля Арки Дружби народів – до 23 січня.

Влада Києва закликала мешканців та гостей столиці дотримуватися протиепідемічних заходів, не забуваючи про масочний режим, дистанцію та правила гігієни.

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Джерело: Київський метрополітен

Фото: Київський метрополітен