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На Западе будет идти мокрый снег: какая погода ожидается 8 января

Марта Бондаренко редактор ленты
На Западе будет идти мокрый снег: какая погода ожидается 8 января

8 января на большей территории Украины прогнозируется малооблачная погода без осадков, в западных областях ожидаются снег и мокрый снег.

Так, на Западе дневная температура воздуха будет колебаться от -1 до -3°C. В Волынской и Ровенской областях ни днем ​​ни ночью осадки не прогнозируются.

Такая же дневная температура будет сохраняться и в северных, центральных и восточных регионах. Осадки не ожидаются.

Теплее всего будет на Юге страны: в Одесской и Херсонской областях температура воздуха будет колебаться в пределах +2°C, а на Крымском полуострове — до +4°C.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pexels

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