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На Заході йтиме мокрий сніг: якою буде погода на 8 січня

Марта Бондаренко редакторка стрічки
На Заході йтиме мокрий сніг: якою буде погода на 8 січня

8 січня на більшій території України прогнозується малохмарна погода без опадів, лише у західних областях очікуються сніг та мокрий сніг.

Так, на Заході денна температура повітря коливатиметься від -1°C до -3°C. У Волинській та Рівненській областях ні вдень, ні вночі опади не прогнозуються.

Така ж денна температура триматиметься і в північних, центральних та східних регіонах. Опади не очікуються.

Найтепліше буде на Півдні країни: в Одеській та Херсонській областях температура повітря коливатиметься в межах +2°C, а на Кримському півострові – до +4°C.

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pexels

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