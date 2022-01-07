8 січня на більшій території України прогнозується малохмарна погода без опадів, лише у західних областях очікуються сніг та мокрий сніг.

Так, на Заході денна температура повітря коливатиметься від -1°C до -3°C. У Волинській та Рівненській областях ні вдень, ні вночі опади не прогнозуються.

Така ж денна температура триматиметься і в північних, центральних та східних регіонах. Опади не очікуються.

Найтепліше буде на Півдні країни: в Одеській та Херсонській областях температура повітря коливатиметься в межах +2°C, а на Кримському півострові – до +4°C.