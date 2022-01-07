Активист и координатор движения Демократический выбор Казахстана (ДВК) Заманбек Тлеулиев заявил, что в Киеве его избили сотрудники СБУ – выбили ему зубы.

— Я и мой соратник Эльдос Насипбеков подали прошение на статус беженцев. Сейчас меня сотрудники СБУ поймали и избили — выбили зубы. Они угрожали, что депортируют нас в Казахстан. Это все незаконно. Нам нужна помощь. Если нас сейчас передадут в Казахстан — нас там будут пытать, — заявил в видеообращении Тлеулиев.

На своей странице в Facebook глава фонда Відкритий діалог Людмила Козловская написала, что одновременно другая группа сотрудников СБУ пришла домой к Елдосу Насипбекову, второму координатору штаба ДВК в Украине.

— Сотрудники СБУ заставили Насипбекова написать расписку об отказе от занятия политической деятельности в Казахстане и отсутствия претензий к действиям сотрудников СБУ. Руководил сотрудниками СБУ начальник сектора, подполковник Капитанюк Александр Михайлович, — рассказала Козловская.

По ее словам, Насипбекова запугивали и угрожали, что за публичную огласку о принуждении подписания такого отказа его немедленно депортируют из Украины в Казахстан.

К Элдосу Насипбекову пришли сотрудники СБУ. Мужчина в штатском показывает документы СБУ и говорит, что пришел пообщаться и “дает слово офицера, что никто не будет нападать”.

В пресс-службе СБУ Фактам ICTV сообщили, что из-за ситуации в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, чтобы защищать безопасность граждан Украины.

— Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам, — отметили в СБУ.

В спецслужбе подчеркивают, что именно по вышеуказанным причинам и проводится проверка отдельных граждан Казахстана. И уверяют, что проводится обычная работа в рамках действующего законодательства.

— Это касается и разговора, опубликованного в интернете. Четко видно, что сотрудники СБУ вежливо и корректно вели себя, не препятствовали видеосъемке, которую проводили граждане Казахстана. Учитывая обеспокоенность последних, на место была вызвана Нацполиция, которая зафиксировала, что все происходило без нарушений и в рамках украинского законодательства. Попытки трактовать это иначе, как и любые разговоры о давлении со стороны СБУ не имеют ничего общего с реальным положением дел, — заявили в СБУ.

Украинские силовики уверяют, что никого из граждан Казахстана не задержали. Однако есть информация, что определенные лица незаконно пребывания на территории Украины, поэтому по отношению к ним соответствующие материалы передадут в Государственную миграционную службу.

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