Активіст та координатор руху Демократичний вибір Казахстану (ДВК) Заманбек Тлеулієв заявив, що у Києві його побили співробітники СБУ – вибили йому зуби.

– Я та мій соратник Елдос Насіпбеков подали прохання на статус біженців. Зараз мене співробітники СБУ зловили та побили – вибили зуби. Вони загрожували, що депортують нас до Казахстану. Це все незаконно. Нам потрібна допомога. Якщо нас зараз передадуть до Казахстану – нас там намагатимуться, – заявив у відеозверненні Тлеулієв.

На своїй сторінці у Facebook голова фонду Відкритий діалог Людмила Козловська написала, що одночасно інша група співробітників СБУ прийшла додому до Елдоса Насіпбекова, другого координатора штабу ДВК в Україні.

– Співробітники СБУ змусили Насипбекова написати розписку про відмову від зайняття політичної діяльності в Казахстані та відсутності претензій до дій співробітників СБУ. Керував співробітниками СБУ начальник сектору, підполковник Капітанюк Олександр Михайлович, – розповіла Козловська.

За її словами, Насіпбекова залякували та погрожували, що за публічний розголос про примус підписання такої відмови його негайно депортують з України до Казахстану.

До Елдоса Насіпбекова прийшли співробітники СБУ. Чоловік у цивільному показує документи СБУ та каже, що прийшов поспілкуватися і “дає слово офіцера, що ніхто нападати не буде”.

У пресслужбі СБУ Фактам ICTV повідомили, що через ситуацію в Казахстані, Служба безпеки України у межах своїх повноважень вживає комплекс заходів, щоб захищати безпеку громадян України.

– Особливо зважаючи на російський фактор та ймовірні провокації з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам, – зазначили в СБУ.

У спецслужбі підкреслюють, що саме через вищезазначені причини й проводиться перевірка окремих громадян Казахстану. І запевняють, що проводиться звичайна робота в межах чинного законодавства.

– Це стосується і розмови, яка була опублікована в інтернеті. Чітко видно, що співробітники СБУ ввічливо та коректно себе поводили, не перешкоджали відеозйомці, яку проводили громадяни Казахстану. Зважаючи на занепокоєння останніх, на місце була викликана Нацполіція, яка зафіксувала, що все відбувалося без порушень та в рамках українського законодавства. Спроби трактувати це інакше, як і будь-які розмови про тиск з боку СБУ, не мають нічого спільного з реальним станом справ, – заявили в СБУ.

Українські силовики запевняють, що нікого з громадян Казахстану не затримали. Проте є інформація, що певні особи незаконно перебування на території України, тому стосовно них відповідні матеріали передадуть у Державну міграційну службу.

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Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав деяких протестувальників “бандитами та терористами”, з якими у жодному разі не можна вести переговори, а необхідно знищувати. А генсек ОДКБ Станіслав Зась заявив, що військові союзницькі сили мають повноваження застосовувати зброю в разі потреби.