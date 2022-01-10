Повністю вакциновані українці, які оформили картку єПідтримка, можуть отримати пластиковий варіант. Видавати такі картки вже почали Альфа-Банк та Monobank.

Так, картка буде видаватися новим клієнтам, яким було недоступне оформлення цифрової картки. Для цього необхідно з паспортом та ІПН звернутися до будь-якого відділення.

У банку зазначають, що така картка не персоніфікована, тому видається одразу ж у відділенні.

Разом із тим наявні клієнти банку, які вже мають цифрову картку для виплат, можуть отримати пластикову картку на початку лютого, дистанційно замовивши доставку Новою поштою, або звернувшись безпосередньо до відділення.

Як отримати пластикову картку в Альфа-Банку

Оформити картку у відділенні Альфа-Банку Україна.

Для отримання грошей необхідно завантажити застосунок Дія та у розділі Послуги вибрати єПідтримка, надіслати заявку на отримання коштів та обрати картку Альфа-Банку.

Після вибору картки в Дії тисяча гривень перераховується відразу ж на рахунок.

Як отримати пластикову картку в Monobank

З 11 січня клієнти Monobank, які оформили картку єПідтримка, також можуть замовити пластик до неї з доставкою на обране відділення Нової пошти.