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Факты / Украина / Общество

Девять операций по всему миру: в киберполиции рассказали, как ловили хакеров

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Нацполіція

Украинская киберполиция совместно с иностранными коллегами за 2021 год провела девять международных операций против хакерских группировок, орудовавших по всему миру.

По итогам проведения 50 обысков было подсчитано, что киберпреступники нанесли ущерба на $3,5 млрд.

Одна из транснациональных группировок была выявлена в конце прошлого января. Преступники распространяли опасный компьютерный вирус под названием Emotet, нанеся ущерб госучреждениям стран Европы и США, а также иностранным банкам.

Среди участников группировки оказались двое украинцев. Злоумышленники внедрили вирус на более чем 90 серверах по всему миру.

Также была разоблачена группировка, которая распространяла вирус-шифровальщик Clop для сбора секретных данных компаний в Корее и США и последующего вымогательства денег.

Помимо прочего, был разоблачен один из крупнейших в мире фишинговых сервисов, который использовался для атак на финучреждения и взлома почтовых сервисов. Как выяснили правоохранители, злоумышленники использовали административные панели для контроля над аккаунтами пользователей, которые вводили свои платежные реквизиты.

Девять операций по всему миру: в киберполиции рассказали, как ловили хакеров / 3 фотографии

Спустя несколько месяцев, в октябре, киберполиция обнаружила 15 преступников, которые входили в состав хакерской группировки, использовавшей вирусы-шифровальщики для атак на международные компании с последующим вымогательством криптовалюты.

Также была выявлена группировка, использовавшая вредоносное ПО для криптирования данных, которая нанесла ущерб 100 международным корпорациям, в том числе известным энергетическая и туристическим компаниям, а также разработчикам техники.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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