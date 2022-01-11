Українська кіберполіція спільно з іноземними колегами за 2021 рік провела дев’ять міжнародних операцій проти угруповань хакерів, які орудували по всьому світу.

За підсумками проведення 50 обшуків було підраховано, що кіберзлочинці завдали збитків на $3,5 млрд.

Одне з транснаціональних угруповань було виявлено наприкінці минулого січня. Злочинці розповсюджували небезпечний комп’ютерний вірус під назвою Emotet, завдавши шкоди держустановам країн Європи та США, а також іноземним банкам.

Серед учасників угруповання були двоє українців. Зловмисники впровадили вірус на більш ніж 90 серверах по всьому світу.

Також було викрито угруповання, що поширювало вірус-шифрувальник Clop для збору секретних даних компаній у Кореї та США й подальшого вимагання грошей.

Крім того, було викрито один з найбільших у світі фішингових сервісів, що використовувався для атак на фінустанови та злами поштових сервісів. Як з’ясували правоохоронці, зловмисники використовували адміністративні панелі для контролю над обліковими записами користувачів, які вводили свої платіжні реквізити.

Дев’ять операцій по всьому світу: у кіберполіції розповіли, як ловили хакерів / 3 фотографии

Через кілька місяців, у жовтні, кіберполіція виявила 15 злочинців, які входили до складу хакерського угруповання, що використовувало віруси-шифрувальники для атак на міжнародні компанії з подальшим вимаганням криптовалюти.

Також було виявлено угруповання, що використало шкідливе ПЗ для криптування даних, що завдало шкоди 100 міжнародним корпораціям, зокрема відомим енергетичним та туристичним компаніям, а також розробникам техніки.