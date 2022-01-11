Украинец пытался тайком увезти с территории страны старинные предметы и холодное оружие. Пограничники обнаружили хорошо спрятанные вещи в автомобиле Skoda.

По данным Государственной пограничной службы, мужчина избрал для пересечения границы “зеленый коридор”, подтвердив, что перемещаемые товары не подлежат письменному декларированию.

В пункте пропуска Краковец пограничники осмотрели машину Skoda, на которой выезжал за границу украинец 1984 года рождения.

В багажнике легковушки они нашли в сумках монеты разных номиналов и производителей, банкноту в один рубль 1898 года и два холодных оружия.

В Госпогранслужбе отметили, что мужчина хорошо спрятал в машине предметы, которые могут представлять культурную и историческую ценность.

Пограничники направили сообщение в Службу безопасности Украины о возможном уголовном преступлении по статье 201 (Контрабанда) действующего Уголовного кодекса. Находки передали для проверки компетентным органам.