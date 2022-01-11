Українець намагався потайки вивезти з території країни старовинні предмети та холодну зброю. Прикордонники знайшли добре заховані речі в автомобілі Skoda.

За даними Державної прикордонної служби, чоловік обрав для перетину кордону “зелений коридор”, засвідчивши, що переміщувані товари не підлягають письмовому декларуванню.

У пункті пропуску Краківець прикордонники оглянули машину Skoda, якою виїжджав за кордон українець 1984 року народження.

У багажнику легковика вони знайшли у сумках монети різних номіналів та виробників, банкноту один рубль 1898 року та дві холодні зброї.

У Держприкордонслужбі зазначили, що чоловік добре заховав в автівці предмети, які можуть становити культурну та історичну цінність.

Прикордонники направили повідомлення до Служби безпеки України про можливе кримінальне правопорушення за статтею 201 (Контрабанда) чинного Кримінального кодексу. Знахідки передали для перевірки компетентним органам.