У 2022 році відбудеться підвищення розміру мінімальної пенсії для громадян старше 70 років. Пенсійні виплати будуть не меншими за 3 000 грн.

Про це розповів сьогодні під час засідання уряду прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, метою Кабінету міністрів цього року є подальше підвищення пенсій для низки категорій українців. Воно відбуватиметься поетапно.

Зокрема, підвищення повинні відчути громадяни старше 70 років, які мають повний страховий стаж. На сьогодні повний стаж для чоловіків становить 35 років, для жінок – 30 років.

– Програма доплат до пенсії буде розширена на осіб, яким виповнилося 70 років… Мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30/35 років становитиме 3 000 грн, – зазначив Шмигаль.

Крім того, на березень 2022 року запланована індексація пенсій (зокрема й пенсіонерам, що працюють).

Також планують провести перерахунки пенсій з інвалідності для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Продовжиться й підвищення пенсійних виплат для 65-річних українців (через зростання розміру мінімальної зарплати).