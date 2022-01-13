Пакет малыша: как получить помощь жителям оккупированных территорий

Государственная единовременная помощь при рождении ребенка Пакет малыша или его денежный эквивалент теперь могут получать и жители временно оккупированных территорий Украины.

Это предусмотрено изменениями, которые 23 декабря 2021 года Кабмин внес в два постановления от 25 и 29 ноября 2020 года — относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи Пакет малыша и монетизации этой помощи.

Что нужно для получения Пакета малыша – рассказали в Министерстве социальной политики.

Как получить Пакет малыша

Если ребенок родился на оккупированных территориях, нужно в течение 30 дней со дня рождения:

обратиться в местное структурное подразделение по вопросам соцзащиты по месту нахождения, согласно справке ВПЛ/по месту постоянной регистрации;

подать заявление и копию свидетельства рождения ребенка образца.

В то же время справку о том, что Пакет малыша в роддоме не выдан, больше не нужно подавать.

Как получить денежную компенсацию

Нужно в течение 12 месяцев открыть в Приватбанке специальную карту для социальных выплат.

А затем обратиться лично в ЦНАП или местные органы власти по месту жительства или пребывания.

Документы также можно переслать по почте или подать заявление через есть єМалятко.

Какие документы необходимы, если вы подаете их лично или отправляете по почте:

Заявление установленного образца.

Копия свидетельства о рождении ребенка украинского образца.

Копия документа о регистрации лица в Госреестре налогоплательщиков.

Опекуны – копия решения об установлении опеки над ребенком.

Заявители из числа членов семьи патронатного воспитателя, приемной семьи, детдома семейного типа – копию решения РГА, исполкома горсовета об устройстве ребенка в такую ​​семью.

В декабре 2021 года в єМалятко появилась возможность оформить денежную компенсацию за Пакет малыша.

Для получения средств нужно оформить заявку онлайн и открыть специальный счет под названием Пакет малыша в любом отделении Приватбанка.

Размер компенсации составляет 6 300 грн в случае подачи заявления в декабре 2021 года.

Фото: Мінсоцполітики