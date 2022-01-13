Пакунок малюка: як отримати допомогу жителям окупованих територій

Державну одноразову допомогу в разі народження дитини Пакунок малюка або її грошовий еквівалент тепер можуть отримувати й жителі тимчасово окупованих територій України.

Це передбачено змінами, які 23 грудня 2021 року Кабмін вніс до двох постанов від 25 та 29 листопада 2020 року – щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги Пакунок малюка та монетизації цієї допомоги.

Що потрібно для отримання Пакунку малюка – розповіли у Міністерстві соціальної політики.

Як отримати Пакунок малюка

Якщо дитина народилася на окупованих територіях, треба протягом 30 днів із дня народження:

звернутися до місцевого структурного підрозділу з питань соцзахисту за місцем перебування, згідно довідки ВПО/за місцем постійної реєстрації;

подати заяву та копію свідоцтва про народження дитини українського зразка.

Водночас довідку про те, що Пакунок малюка у пологовому будинку не видано, більше не треба подавати.

Як отримати грошову компенсацію

Треба протягом 12 місяців відкрити у Приватбанку спеціальну картку для соціальних виплат.

А потім звернутися особисто до ЦНАПу чи місцевих органів влади за місцем проживання або перебування.

Документи також можна надіслати поштою або ж подати заяву через єМалятко.

Які документи необхідні, якщо ви подаєте їх особисто або надсилаєте поштою:

Заява встановленого зразка.

Копія свідоцтва про народження дитини українського зразка.

Копія документа про реєстрацію особи у Держреєстрі платників податків.

Опікуни – копію рішення про встановлення опіки над дитиною.

Заявники з числа членів сім’ї патронатного вихователя, прийомної родини, дитбудинку сімейного типу – копію рішення РДА, виконкому міськради про влаштування дитини до такої сім’ї.

У грудні 2021 року в єМалятко з’явилася можливість оформити грошову компенсацію за Пакунок малюка.

Для отримання коштів потрібно оформити заявку онлайн та відкрити спеціальний рахунок під назвою Пакунок малюка у будь-якому відділенні Приватбанку.

Розмір компенсації становить 6 300 грн у разі подання заяви у грудні 2021 року.

Фото: Мінсоцполітики