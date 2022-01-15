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Факты / Украина / Общество

Утечка химикатов на Донбассе может стать поводом для нападения России — Минобороны

Юля Захарченко редактор ленты
Утечка химикатов на Донбассе может стать поводом для нападения России — Минобороны

На временно оккупированном Донбассе произошла утечка химических препаратов, завезенных Российской Федерацией. Украинские разведчики убеждены, что РФ может использовать ситуацию в качестве повода для нападения.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оккупанты потеряли контроль над химикатами, которые завозят на временно оккупированные территории.

Разведка считает, что химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе в восточной области Украины.

— По информации военной разведки, в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО Концерн Стирол доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществляется утечка в атмосферу ядовитых веществ, — сообщили в Минобороны.

Украинская разведка убеждена, что российские оккупанты могут использовать ситуацию, чтобы обвинить наше государство в якобы применении ядовитых химических веществ.

В Минобороны подчеркнули, что Российская Федерация может использовать утечку в качестве повода для усиления вооруженной агрессии против Украины.

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Источник: Минобороны

Фото: Depositphotos

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