На временно оккупированном Донбассе произошла утечка химических препаратов, завезенных Российской Федерацией. Украинские разведчики убеждены, что РФ может использовать ситуацию в качестве повода для нападения.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оккупанты потеряли контроль над химикатами, которые завозят на временно оккупированные территории.

Разведка считает, что химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе в восточной области Украины.

— По информации военной разведки, в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО Концерн Стирол доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществляется утечка в атмосферу ядовитых веществ, — сообщили в Минобороны.

Украинская разведка убеждена, что российские оккупанты могут использовать ситуацию, чтобы обвинить наше государство в якобы применении ядовитых химических веществ.

В Минобороны подчеркнули, что Российская Федерация может использовать утечку в качестве повода для усиления вооруженной агрессии против Украины.