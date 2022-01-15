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Витік хімікатів на Донбасі може стати приводом для нападу Росії – Міноборони

Юля Захарченко редакторка стрічки
Витік хімікатів на Донбасі може стати приводом для нападу Росії – Міноборони

На тимчасово окупованому Донбасі стався витік хімічних препаратів, завезених Російською Федерацією. Українські розвідники переконані, що РФ може використати ситуацію як привід для нападу.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, окупанти втратили контроль над хімікатами, які завозять на тимчасово окуповані території.

Розвідка вважає, що хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи у східній області Україні.

– За інформацією воєнної розвідки, в окуповану російськими військами Горлівку на ПАТ Концерн Стирол доставлено місткості з аміаком, з яких через порушення герметичності здійснюється витік у повітря отруйних речовин, – повідомили у Міноборони.

Українська розвідка переконана, що російські окупанти можуть використати ситуацію, щоб звинуватити нашу державу у нібито застосуванні отруйних хімічних речовин.

У Міноборони наголосили, що Російська Федерація може використати витік як привід для посилення збройної агресії проти України.

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Джерело: Міноборони

Фото: Depositphotos

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