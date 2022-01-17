Работали 12 женщин: разоблачена нелегальная сеть борделей в Днепре

В Днепре полиция пресекла нелегальную деятельность борделя, которым управлял 42-летний мужчина.

Как выяснили следователи, он арендовал специальное помещение, размещал рекламу в интернете и контролировал работу сотрудниц, забирая большую часть прибыли себе.

По словам правоохранителей, на мужчину работали четыре женщины и один сообщник, которых он держал в качестве администраторов в своем борделе.

Они размещали рекламные объявления в интернете, поддерживали контакт с клиентами, занимались бухгалтерией и проводили собеседования с женщинами, которые хотели работать в этой сфере.

Кроме организатора и его пяти помощников, правоохранители установили личности 12 женщин, которые оказывали услуги интимного характера в борделе. Один час в этом заведении стартовал от 1,2 тыс. грн и выше.

По итогам расследования были выявлены квартира и частный дом, где размещались бордели. Полиция провела 10 обысков, в ходе которых были изъяты деньги, визитки, банковские карты, записи и другие предметы. Правоохранители также изъяли 220 тыс. грн, компьютеры и мобильные телефоны.

Также в доме организатора преступной группировки полиция нашла пакет с веществом, которое было похоже на марихуану. Его отправили на экспертизу.

Троих человек задержали за совершение преступлений по ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество).

Арестованным вручили сообщение о подозрении в указанных правонарушениях. Организатор преступной группировки и его сообщники будут содержаться под стражей.

Одну из женщин, которую задержали правоохранители, обязали находиться под домашним арестом. Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы. Также ведется расследование относительно еще трех человек. Расследование продолжается.