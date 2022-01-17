Працювали 12 жінок: викрито нелегальну мережу борделів у Дніпрі

У Дніпрі поліція припинила нелегальну діяльність борделю, яким керував 42-річний чоловік.

Як з’ясували слідчі, він орендував спеціальне приміщення, розміщував рекламу в інтернеті та контролював роботу співробітниць, забираючи більшу частину прибутку собі.

За словами правоохоронців, на чоловіка працювали чотири жінки та один спільник, яких він тримав як адміністраторів у власному борделі.

Вони розміщували рекламні оголошення в інтернеті, підтримували контакт із клієнтами, займалися бухгалтерією та проводили співбесіди з жінками, які хотіли працювати у цій сфері.

Окрім організатора та його п’яти помічників, правоохоронці встановили особи 12 жінок, які надавали послуги інтимного характеру у борделі. Одна година у цьому закладі стартувала від 1,2 тис. грн та вище.

За підсумками розслідування було виявлено квартиру та приватний будинок, де розміщувалися борделі. Поліція провела 10 обшуків, під час яких було вилучено гроші, візитки, банківські картки, записи та інші предмети. Правоохоронці також вилучили 220 тис. грн, комп’ютери та мобільні телефони.

Також у будинку організатора злочинного угруповання поліція знайшла пакет із речовиною, яка була схожа на марихуану. Його відправили на експертизу.

Трьох осіб затримали за скоєння злочинів за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або залучення особи до заняття проституцією), ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти та зведення).

Заарештованим вручили повідомлення про підозру у зазначених правопорушеннях. Організатор злочинного угруповання та його спільники утримуватимуться під вартою.

Одну з жінок, яку затримали правоохоронці, зобов’язали перебувати під домашнім арештом. Підозрюваним загрожує до семи років ув’язнення. Також ведеться розслідування щодо ще трьох осіб. Розслідування продовжується.