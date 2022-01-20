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Факты / Украина / Общество

Снег по всей Украине: какой будет погода 21 января

Марта Бондаренко редактор ленты
Снігопад

В пятницу, 21 января, погода на всей территории Украины будет снежной. А в южных регионах пойдет мокрый снег.

Так, на Западе осадки в виде снега прогнозируются ночью и днем. Ночная температура опустится до -7°C, а дневная будет колебаться от -1°C до -3°C.

В северных областях днем ​​тоже не будет очень морозно — от -1 до -3°C. Подобная температура прогнозируется и в Центре.

На востоке ночью и днем ​​снег, температура от -1°C до +2°C.

Теплее всего в пятницу будет на Юге страны — днем ​​там прогнозируются осадки в виде мокрого снега, температура в пределах +3°C. А в Крыму – до +5°C.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Depositphotos

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