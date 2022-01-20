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Сніжитиме по всій Україні: якою буде погода 21 січня

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Снігопад

У п’ятницю, 21 січня, погода по всій території України буде сніжною. А в південних регіонах йтиме мокрий сніг.

Так, на Заході опади у вигляді снігу прогнозуються вночі і вдень. Нічна температура опуститься до -7°C, а денна коливатиметься від -1°C до -3°C.

У північних областях вдень теж не буде дуже морозно – від -1°C до -3°C. Така температура прогнозується і у Центрі.

На Сході вночі і вдень йтиме сніг, температура від -1°C до +2°C.

Найтепліше у п’ятницю буде на Півдні країни – вдень там прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу, температура у межах +3°C. А в Криму – до +5°C.

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Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Depositphotos

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