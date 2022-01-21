В случае обострения российской агрессии Украина может мобилизовать 300-400 тыс. граждан, у которых есть опыто ведения боевых действий.

Об этом сообщил член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат Федор Вениславский.

— Если мы увидим реальное расширение агрессии, то быстро сможем мобилизовать как минимум тех, кто имеет опыт ведения боевых действий. Кроме нашего постоянного состава ВСУ, есть резерв, который имеет опыт ведения боевых действий и готов быстро выполнять задачи по назначению. 300-400 тыс. мы можем оперативно поставить, а это уже та сила, которая точно нанесет неприемлемые потери нашему врагу, стране-агрессоре, — объяснил он.

Также он заверил, что вооруженных сил, которые находятся в подчинении главнокомандующего ВСУ, достаточно для нейтрализации локальных обострений.

Но в случае масштабного вторжения России в Украину без полноценной мобилизации не обойдется. Однако будут мобилизовать узкий круг специалистов, которые обеспечат обороноспособность армии.

Недавно в Министерстве обороны сообщили, что в Украине в рамках развертывания системы территориальной обороны будет создано более 150 батальонов. За каждым бойцом собираются закрепить оружие.

Развертывание системы теробороны проведут в три этапа. Ожидается, что благодаря резервистам в каждом батальоне будет до 600 человек.