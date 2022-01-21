Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

В Украине мобилизуют до 400 тыс. резервистов в случае агрессии РФ — Вениславский

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
В Украине мобилизуют до 400 тыс. резервистов в случае агрессии РФ — Вениславский

В случае обострения российской агрессии Украина может мобилизовать 300-400 тыс. граждан, у которых есть опыто ведения боевых действий.

Об этом сообщил член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат Федор Вениславский.

— Если мы увидим реальное расширение агрессии, то быстро сможем мобилизовать как минимум тех, кто имеет опыт ведения боевых действий. Кроме нашего постоянного состава ВСУ, есть резерв, который имеет опыт ведения боевых действий и готов быстро выполнять задачи по назначению. 300-400 тыс. мы можем оперативно поставить, а это уже та сила, которая точно нанесет неприемлемые потери нашему врагу, стране-агрессоре, — объяснил он.

Также он заверил, что вооруженных сил, которые находятся в подчинении главнокомандующего ВСУ, достаточно для нейтрализации локальных обострений.

Но в случае масштабного вторжения России в Украину без полноценной мобилизации не обойдется. Однако будут мобилизовать узкий круг специалистов, которые обеспечат обороноспособность армии.

Недавно в Министерстве обороны сообщили, что в Украине в рамках развертывания системы территориальной обороны будет создано более 150 батальонов. За каждым бойцом собираются закрепить оружие.

Развертывание системы теробороны проведут в три этапа. Ожидается, что благодаря резервистам в каждом батальоне будет до 600 человек.

Источник: Укринформ

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка