У разі загострення російської агресії Україна може мобілізувати 300-400 тис. громадян, які мають досвід ведення бойових дій.

Про це повідомив член Комітету з питань нацбезпеки і оборони, народний депутат Федір Веніславський.

– Якщо ми побачимо реальне розширення агресії, то швидко зможемо мобілізувати щонайменше тих, хто має досвід ведення бойових дій. Крім нашого постійного складу ЗСУ, є резерв, який має досвід ведення бойових дій та готовий швидко виконувати завдання за призначенням. 300-400 тис. ми можемо оперативно поставити, а це вже та сила, яка точно завдасть неприйнятних втрат для нашого ворога, країни-агресора, – пояснив він.

Також він запевнив, що збройних сил у підпорядкуванні головнокомандувача ЗСУ достатньо для нейтралізації локальних загострень.

Але у випадку масштабного вторгнення Росії в Україну без повноцінної мобілізації не обійдеться. Однак мобілізовуватимуть вузьке коло спеціалістів, які забезпечуватимуть обороноздатність армії.

Нещодавно у Міністерстві оборони повідомили, що в Україні у межах розгортання системи територіальної оборони створять понад 150 батальйонів. За кожним бійцем збираються закріпити зброю.

Розгортання системи тероборони проведуть у три етапи. Очікується, що завдяки резервістам у кожному батальйоні буде до 600 людей.