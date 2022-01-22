Велике будівництво перетворило вантовий міст у Запоріжжі на символ єднання — Зеленський

У Запоріжжі президент Володимир Зеленський відкрив вантовий міст через Дніпро, який є одним з флагманських об’єктів ініційованої ним програми Велике будівництво.

— Ми нарешті з’єднуємо центр Запоріжжя, славетну Хортицю і Хортицький район. Щодня жителі будуть їхати на роботу та навчання швидше. Значить, якось по-людськи, зручніше. А особлива архітектура, архітектурна підсвітка милуватиме око запорожців. І нехай її вогні завжди будуть яскравими, а єдність Запоріжжя та України – незгасаючою, — наголосив Зеленський.

Президент також акцентував, що міст, який мав з’явитись ще 20 років тому, нарешті збудували за 20, але не років, а місяців. І якщо протягом багатьох років його називали монументом корупції, відтепер він стане монументом єдності.

Міст у Запоріжжі є складовою 9-кілометрової магістралі безперервного руху, що включає шість розв’язок та 26 штучних споруд.

З відкриттям руху вантовим мостом острів Хортиця з’єднується з центром Запоріжжя, тому з’являється можливість проїзду між правим та лівим берегами міста.

За первинною задумкою, міст мав стати найвищим у Європі. Цю пальму першенства він уже втратив, але залишається найвищим в Україні.

Під час відкриття мосту президент Володимир Зеленський дав старт акції єднання, закликавши присутніх взятися за руки.

Проєкт будівництва мостового переходу з’явився у Генплані Запоріжжя у 1965 році. Рішення про його будівництво ухвалили у 1980 році.

Роботи стартували ще у 2004 році, але у 2014 році припинили через відсутність фінансування. Будівництво мосту відновлювалося у 2016 та 2018 роках.

Але повноцінне відновлення відбулося у 2020 році завдяки програмі президента Володимира Зеленського Велике будівництво, для якої він став одним з флагманських об’єктів.

В Україні у межах програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво вже зробили понад 40% основної мережі доріг та понад 600 мостів.