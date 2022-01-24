Пенсионеры смогут потратить тысячу за вакцинацию на оплату коммуналки — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что пенсионеры скоро смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью 1 тыс. грн за вакцинацию.

В течение февраля пенсионеры смогут использовать средства по программе єПідтримка. Об этом глава государства сказал после завершения заседания СНБО.

Правительство расширило программу, согласно которой иммунизированные украинцы в возрасте от 60 лет уже могут потратить деньги на покупку лекарств.

Кроме того, украинцы после прививки бустерной дозой вакцины против коронавируса, получат дополнительно 500 грн, сообщил Зеленский.

– Иммунитет растет после каждой следующей дозы вакцины, а стратегия бустеризации стала единственным стандартом для развитых стран, – убежден он.

Программа єПідтримка также распространится на всех граждан Украины в возрасте от 14 до 18 лет. Они могут потратить деньги на образовательные курсы или услуги.