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Пенсіонери зможуть витратити тисячу за вакцинацію на оплату комуналки — Зеленський

Юля Захарченко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що пенсіонери незабаром зможуть оплачувати комунальні послуги за допомогою 1 тис. грн за вакцинацію.

Протягом лютого пенсіонери зможуть використати кошти за програмою єПідтримка. Про це глава держави сказав після завершення засідання РНБО.

Уряд розширив програму, згідно з якою імунізовані українці віком від 60 років вже можуть витратити гроші на купівлю ліків.

Крім того, українці після щеплення бустерною дозою вакцини проти коронавірусу, отримають додатково 500 грн, повідомив Зеленський.

– Імунітет зростає після кожної наступної дози вакцини, а стратегія бустеризації стала єдиним стандартом для розвинених країн, – переконаний він.

Програма єПідтримка також пошириться на всіх громадян України віком від 14 до 18 років. Вони зможуть витратити гроші на освітні курси чи послуги.

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Фото: Офіс президента

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