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Факты / Украина / Общество

Украинцы, которые сделали бустерную прививку, получат дополнительные деньги по программе єПідтримка

Юля Захарченко редактор ленты
Украинцы, которые сделали бустерную прививку, получат дополнительные деньги по программе єПідтримка

Граждане Украины, которые сделали бустерную прививку вакциной против коронавируса, получат дополнительные деньги по программе єПідтримка. Государство перечислит за третью дозу вакцины 500 грн.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

— Бустеризация – это третья доза вакцины. В рамках программы єПідтримка перечислят еще 500 гривен для тех граждан, которые будут получать третью дозу, — заявил он.

Кроме того, в ближайшее время пенсионеры смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью 1 тыс. грн. за вакцинацию. Украинцы старше 60 лет уже могут потратить деньги на покупку лекарств.

Программу єПідтримка также планируют расширить для украинцев от 14 до 18 лет, чтобы они имели возможность потратить деньги за иммунизацию на образовательные курсы или услуги.

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Фото: Офис президента

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