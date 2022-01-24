Тарифы на коммуналку до конца отопительного сезона не изменятся – Шмыгаль

Цены на электроэнергию, газ, тепло и горячую воду останутся неизменными до конца текущего отопительного сезона.

Об этом заявил по итогам заседания СНБО 24 января премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Тарифы на электроэнергию, цены на газ остаются неизменными в соответствии с меморандумом с органами местного самоуправления. Соответственно, это дает возможность утверждать, что тарифы на тепло и горячую воду местными органами самоуправления также не будут повышаться до конца отопительного сезона, — подчеркнул глава правительства.

В конце сентября 2021 года подписан так называемый тарифный меморандум, предусматривающий сдерживание цен на тепло и горячую воду для населения в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.

Кроме того, с 1 октября этого года тариф на электроэнергию для части граждан Украины снижен до 1,44 грн за кВт-час. Речь идет о домохозяйствах, потребляющих меньше 250 кВт-час в месяц.