Тарифи на комуналку до кінця опалювального сезону не зміняться – Шмигаль

Ціни на електроенергію, газ, тепло та гарячу воду залишаться незмінними до кінця поточного опалювального сезону.
Про це заявив за підсумками засіданні РНБО 24 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
– Тарифи на електроенергію, ціни на газ залишаються незмінними відповідно до меморандуму з органами місцевого самоврядування. Відповідно, це дає можливість стверджувати, що тарифи на тепло та гарячу воду місцевими органами самоврядування також не підвищуватимуться до кінця опалювального сезону, – наголосив глава уряду.