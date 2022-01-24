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Тарифи на комуналку до кінця опалювального сезону не зміняться – Шмигаль

Валентина Летяк редакторка стрічки
Денис Шмигаль

Ціни на електроенергію, газ, тепло та гарячу воду залишаться незмінними до кінця поточного опалювального сезону.

Про це заявив за підсумками засіданні РНБО 24 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Тарифи на електроенергію, ціни на газ залишаються незмінними відповідно до меморандуму з органами місцевого самоврядування. Відповідно, це дає можливість стверджувати, що тарифи на тепло та гарячу воду місцевими органами самоврядування також не підвищуватимуться до кінця опалювального сезону, – наголосив глава уряду.

Фото: Урядовий портал

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