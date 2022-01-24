Українці, які зробили бустерне щеплення, отримають додаткові гроші за програмою єПідтримка

Громадяни України, які зробили бустерне щеплення вакциною проти коронавірусу, отримають додаткові гроші за програмою єПідтримка. Держава нарахує за третю дозу вакцини 500 грн.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України.

– Бустеризація – це третя доза вакцини. У межах програми єПідтримка нарахують ще 500 гривень для тих громадян, які отримуватимуть третю дозу, – заявив він.

Крім того, найближчим часом пенсіонери зможуть оплачувати комунальні послуги за допомогою 1 тис. грн за вакцинацію. Українці віком від 60 років вже можуть витратити гроші на купівлю ліків.

Програму єПідтримка також планують розширити для українців віком від 14 до 18 років, щоб вони мали можливість витратити гроші за імунізацію на освітні курси чи послуги.