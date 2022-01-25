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Факти / Україна / Суспільство

Під Радою протестують ФОПи: рух на Грушевського перекрили

Марта Бондаренко редакторка стрічки Василь Саф'янюк Журналіст Факти ICTV, парламентський кореспондент
рада фоп

Сьогодні, 25 січня, під стінами парламенту зібралося трохи більше тисячі людей на мітинг SaveФОП. Про це повідомляє журналіст Фактів ICTV.

Серед вимог мітингувальників – ухвалення Верховною Радою законопроєкту №5866-1, який спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Учасники акції перекрили вулицю Грушевського до вулиці Шовковичної, тому проїзд цією ділянкою наразі неможливий.

Учасники акції тримають в руках прапори. Сам мітинг проходить спокійно.

На місці присутня поліція та нацгвардійці, а також поліція діалогу.

Нагадаємо, що мітинги ФОПів тривають з минулого року.

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Нагадаємо, що у червні 2021 року у Києві на акцію протесту під назвою Похорони мікробізнесу вийшли фізичні особи-підприємці. Люди протестували проти фіскалізації трьох видів ФОП.

Мітингувальники влаштували акцію біля ТРЦ Глобус на Майдані Незалежності з трунами та похоронними вінками. Пізніше там відбулися сутички з поліцією.

23 вересня фізичні особи-підприємці вийшли на мітинг під Верховну Раду. Між протестувальниками і поліцією сталася сутичка, в результаті якої затримали лідера руху SaveФОП Сергія Доротича.

Фото: Факти ICTV

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