Сьогодні, 25 січня, під стінами парламенту зібралося трохи більше тисячі людей на мітинг SaveФОП. Про це повідомляє журналіст Фактів ICTV.

Серед вимог мітингувальників – ухвалення Верховною Радою законопроєкту №5866-1, який спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Під Радою знову протестують ФОПи. Там зібрались близько 1000-1500 людей. Вулиця Грушевського перекрита pic.twitter.com/BeBztjOWty — Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 25, 2022

Учасники акції перекрили вулицю Грушевського до вулиці Шовковичної, тому проїзд цією ділянкою наразі неможливий.

Учасники акції тримають в руках прапори. Сам мітинг проходить спокійно.

На місці присутня поліція та нацгвардійці, а також поліція діалогу.

Нагадаємо, що мітинги ФОПів тривають з минулого року.

Нагадаємо, що у червні 2021 року у Києві на акцію протесту під назвою Похорони мікробізнесу вийшли фізичні особи-підприємці. Люди протестували проти фіскалізації трьох видів ФОП.

Мітингувальники влаштували акцію біля ТРЦ Глобус на Майдані Незалежності з трунами та похоронними вінками. Пізніше там відбулися сутички з поліцією.

23 вересня фізичні особи-підприємці вийшли на мітинг під Верховну Раду. Між протестувальниками і поліцією сталася сутичка, в результаті якої затримали лідера руху SaveФОП Сергія Доротича.