Для населения Украины проведут тренировки на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в разных регионах страны.

Об этом на встрече с представителями ветеранских организаций 25 января сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Он заявил, что к учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Во время тренировок акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами.

— Все инструкторы проходили мощные учения за границей, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах, — рассказал Денис Монастырский.

Министр отметил, что в Украине будет проверена работа систем гражданской безопасности в населенных пунктах.

Тем не менее, глава МВД не назвал точную дату начала учений.

В свою очередь, и.о. главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что его ведомство уже начало подготовку к этим учениям.

По его словам, в онлайн-режиме была собрана Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для того, чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений.

— В итоге мы проговорили основные вопросы: оповещение, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию. Все это наиболее элементарное, что нужно для нормального функционирования системы гражданской защиты, — отметил Сергей Крук.

Угроза российского вторжения

Сообщения о возможном вторжении России в Украину возобновилась осенью прошлого года.

24 января секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что возле украинских границ сосредоточено 109 тыс. российских военных, а также 10-11 тыс. сил сопровождения.

Несмотря на это, по его словам, этих российских военных недостаточно для полномасштабного вторжения. Алексей Данилов отметил, что ВСУ смогут дать отпор в случае необходимости, а ситуация остается контролируемой.

Уже на следующий день, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике и добавил, что ситуация на границах контролируемая.