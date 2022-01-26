Для населения Украины проведут тренировки на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в разных регионах страны.
Об этом на встрече с представителями ветеранских организаций 25 января сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Он заявил, что к учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы.
Во время тренировок акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами.
— Все инструкторы проходили мощные учения за границей, в Британии, США, Канаде, Польше и других странах, — рассказал Денис Монастырский.
Министр отметил, что в Украине будет проверена работа систем гражданской безопасности в населенных пунктах.
Тем не менее, глава МВД не назвал точную дату начала учений.
В свою очередь, и.о. главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что его ведомство уже начало подготовку к этим учениям.
По его словам, в онлайн-режиме была собрана Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для того, чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений.
— В итоге мы проговорили основные вопросы: оповещение, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию. Все это наиболее элементарное, что нужно для нормального функционирования системы гражданской защиты, — отметил Сергей Крук.
Угроза российского вторжения
Сообщения о возможном вторжении России в Украину возобновилась осенью прошлого года.
24 января секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что возле украинских границ сосредоточено 109 тыс. российских военных, а также 10-11 тыс. сил сопровождения.
Несмотря на это, по его словам, этих российских военных недостаточно для полномасштабного вторжения. Алексей Данилов отметил, что ВСУ смогут дать отпор в случае необходимости, а ситуация остается контролируемой.
Уже на следующий день, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике и добавил, что ситуация на границах контролируемая.