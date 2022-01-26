Для населення України проведуть тренування у разі виникнення надзвичайних ситуацій у різних регіонах країни.

Про це на зустрічі із представниками ветеранських організацій 25 січня повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він заявив, що до навчань будуть залучені найкращі фахівці та інструктори ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Під час тренувань акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами.

– Усі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та інших країнах, – розповів Денис Монастирський.

Міністр зазначив, що в Україні буде перевірено роботу систем цивільної безпеки у населених пунктах.

Втім точної дати початку навчань глава МВС не назвав.

Своєю чергою, т.в.о. голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що його відомство вже розпочало підготовку до цих навчань.

За його словами, в онлайн-режимі була зібрана Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань.

– У результаті ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Все це найбільш елементарне, що потрібне для нормального функціонування системи цивільного захисту, – зазначив Сергій Крук.

Загроза російського вторгнення

Повідомлення про можливе вторгнення Росії в Україну відновилося восени минулого року.

24 січня секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що біля українських кордонів зосереджено 109 тисяч російських військових, а також 10-11 тисяч сил супроводу.

Попри це, за його словами, цих російських військових замало повномасштабного вторгнення. Олексій Данилов зазначив, що ЗСУ зможуть дати відсіч у разі потреби, а ситуація залишається контрольованою.

Вже наступного дня, 25 січня, президент України Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися паніці та додав, що ситуація на кордонах контрольована.