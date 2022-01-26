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Україна піднялися у рейтингу найсильніших армій світу на три позиції

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
армія України

Збройні сили України піднялися на три позиції в оновленому рейтингу 140 найпотужніших армій світу від Global Firepower. Торік українська армія займала 25 позицію.

Згідно з даними на сайті Global Firepower, зараз індекс сили України становить 0,3266.

— Ідеальна оцінка Pwrlndx становить 0,0000, що реально недосяжно в межах поточної формули GFP. Чим менше значення Pwrlndx, тим потужніша теоретична боєздатність країни, — уточнили на сайті Global Firepower.

Україна розташувалася між арміями Тайвані та Канади, чиї індекси сили становлять 0,3215 та 0,3601 відповідно.

У трійці лідерів рейтингу без змін: перша сходинка за США, РФ – друга, а замикає трійку КНР. До п’яти також віднесли Індію та Японію.

Рейтинг враховує низку аспектів, серед яких: людські ресурси країни; актуальна потужність сухопутних, військово-морських та повітряних військ; логістичні можливості держави; паливні ресурси; фінансові можливості та витрати на оборону, а також географія (включаючи протяжність кордонів тощо).

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На початку січня у Міноборони роз’яснили, як формуватимуть підрозділи територіальної оборони. У відомстві заявили, що до добровольчих загонів братимуть не лише тих, хто служив у війську чи правоохоронних органах.

Джерело: Global Firepower

Фото: Depositphotos

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