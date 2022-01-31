Курировались с территории РФ: СБУ разоблачила более 100 группировок

За минувший год сотрудники Службы безопасности Украины в рамках масштабных спецопераций нейтрализовали свыше 100 группировок, действия которых координировались Российской Федерацией.

По данным СБУ, нейтрализованы девять организаций, одна вооруженная банда и 104 группы, которые получали указания от воров в законе, находившихся в России.

Украинские оперативники изъяли у преступников огнестрельное оружие, боевые гранаты, свыше 90 кг взрывчатки и десятки тысяч патронов разного калибра.

— Кроме того, у злоумышленников обнаружено почти полторы тонны наркотиков и психотропов, — сообщает СБУ.

Уточняется, что все эти операции позволили сдержать обострение криминогенной ситуации в Украине. По версии следствия, преступники занимались запугиванием и похищениями граждан, вымогали деньги от предпринимателей и совершали нападения. Как выяснилось, российские кураторы организовали преступные ячейки по всей Украине. На Сумщине была создана группировка, членами которой было более 40 человек, чьи действия координировались так называемым сухумо-кутаисским кланом. Они вымогатели деньги у бизнесменов и терроризировали жителей региона.

На Донетчине орудовала международная группировка, которая выбрала центром для действий Мариуполь. Преступники занимались похищениями людей, которым под принуждением приходилось заниматься наркоторговлей.

На Львовщине СБУ задержала вора в законе из другой страны. Он был внесен в санкционный список СНБО. Иностранец-нелегал координировал действия разных преступных группировок, намереваясь создать организацию с разными ячейками в западном регионе.

А в Харькове в группировку входили правоохранители, представители коммунального предприятия горсовета, лица с опытом ведения боевых действий. Они вымогали деньги, угрожая физической расправой. Объем ежемесячной выручки составлял более 1 млн грн.

По данным СБУ, за указанный период времени было наказано свыше 100 чиновников, еще более 500 сообщено о подозрениях.