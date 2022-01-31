Курирувалися з території РФ: СБУ викрила понад 100 угруповань

За минулий рік співробітники Служби безпеки України у межах масштабних спецоперацій нейтралізували понад 100 угруповань, дії яких координувалися Російською Федерацією.

За даними СБУ, нейтралізовано дев’ять організацій, одна озброєна банда та 104 групи, які отримували вказівки від злодіїв у законі, що перебували в Росії.

Українські оперативники вилучили у злочинців вогнепальну зброю, бойові гранати, понад 90 кг вибухівки та десятки тисяч набоїв різного калібру.

– Крім того, у зловмисників виявлено майже півтори тонни наркотиків та психотропів, – повідомляє СБУ.

Уточняється, що ці операції дозволили стримати загострення криміногенної ситуації в Україні. За версією слідства, злочинці займалися залякуванням та викраденнями громадян, вимагали гроші від підприємців та чинили напади. Як з’ясувалося, російські куратори організували злочинні осередки у всій Україні. На Сумщині було створено угруповання, членами якого були понад 40 осіб, чиї дії координувалися так званим сухумо-кутаїським кланом. Вони вимагали гроші у бізнесменів та тероризували мешканців регіону.

На Донеччині орудувало міжнародне угруповання, що обрало центром для дій Маріуполь. Злочинці займалися викраденням людей, яким під примусом доводилося займатися наркоторгівлею.

На Львівщині СБУ затримала злодія у законі з іншої країни. Його було внесено до списку санкцій РНБО. Іноземець-нелегал координував дії різних злочинних угруповань, маючи намір створити організацію з різними осередками в західному регіоні.

А у Харкові до угруповання входили правоохоронці, представники комунального підприємства міськради, особи з досвідом ведення бойових дій. Вони вимагали гроші, погрожуючи фізичною розправою. Обсяг щомісячного виторгу становив понад 1 млн грн.

За даними СБУ, за вказаний період було покарано понад 100 чиновників, ще понад 500 повідомлено про підозри.